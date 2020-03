Boscoreale- Convocato il Consiglio Comunale lunedì 9 maggio alle ore 12.00

Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione per lunedì 9 marzo alle ore 12:00, e in seconda convocazione martedì 10 marzo alle ore 12:00, per la trattazione dei seguenti argomenti: Modifica regolamento comunale recante la disciplina del funzionamento della Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni.