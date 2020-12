Boscoreale – Controlli della Polizia al “Piano Napoli”, ecco il bilancio

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri della Compagnia di Torre Annunziata, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del complesso edilizio “Piano Napoli” in via Settetermini a Boscoreale.

Nel corso dell’attività sono state identificate 35 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, controllate 35 autovetture e contestata una violazione del Codice della Strada per l’utilizzo del cellulare durante la guida.

Inoltre, sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 due persone che si erano allontanate dalla propria provincia di residenza senza giustificato motivo e quattro perché sprovviste di dispositivi di protezione individuale.

Infine, all’interno delle palazzine, i militari della Guardia di Finanza hanno notato un’autovettura in evidente stato di abbandono in cui hanno rinvenuto 3,2 kg di tabacchi lavorati esteri ed hanno accertato che il veicolo era in uso ad una donna, una 29enne napoletana con precedenti di polizia, che è stata denunciata per contrabbando di TLE.