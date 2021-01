Boscoreale – Controlli dei carabinieri: denunciato per droga 34enne

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del 10° Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio, disposto dal Comandante Provinciale di Napoli nel comune di Boscoreale.

Per tutta la serata di sabato, sono stati effettuati posti di controllo rafforzati nelle aree a maggiore incidenza criminale dei Piani Napoli di via Settetermini e via Passanti Scafati, nonché nelle zone urbane di maggior transito di veicoli e persone. Con l’ausilio delle unità cinofile sono state inoltre eseguite perquisizioni a carico di soggetti sospettati di detenere materiale illecito.

Un 34enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. All’esito della perquisizione svolta presso la sua abitazione, sono stati infatti rinvenuti 24 grammi di marijuana, occultati in diverse confezioni, rinvenute in diversi punti della casa anche grazie all’ausilio delle unità cinofile.

57 persone e 29 veicoli sono stati controllati durante il servizio. Una persona è stata segnalata al Prefetto in quanto trovato in possesso di modica quantità di stupefacente, ed un uomo è stato contravvenzionato in relazione all’inosservanza delle misure anticontagio. 6 le contravvenzione al codice della strada elevate.