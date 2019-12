Boscoreale- Consiglio Comunale convocato per venerdì 27 Dicembre

Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione per venerdì 27 dicembre alle ore 12:00, e in seconda convocazione lunedì 30 dicembre alle ore 12:00, per la trattazione dei seguenti argomenti: approvazione regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria; ratifica deliberazioni di Giunta comunale (variazioni di bilancio); riconoscimento debiti fuori bilancio; pianificazione di emergenza per il rischio vulcano del Vesuvio. Individuazione area di attesa per l’evacuazione assistita.