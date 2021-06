Boscoreale – Consiglio comunale: approvate le tariffe Tari senza aumenti per gli anni 2020 e 2021, introdotte agevolazioni per fasce deboli

Si è svolta stamattina, in prima convocazione, la prevista seduta di Consiglio comunale presieduta da Antonio Di Somma, che ha approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno.

Di particolare rilevanza: l’approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2020; la presa d’atto del piano economico finanziario rifiuti per l’anno 2020, già validato dall’Ente d’Ambito Rifiuti Na3; l’approvazione delle tariffe Tari (Tassa sui Rifiuti) 2021 con adeguamento alla normativa vigente del relativo regolamento.

“In tema di tassa sui rifiuti – spiega il sindaco Antonio Diplomatico – con soddisfazione faccio rilevare che per il quarto anno consecutivo, unico comune dell’area vesuviana, siamo riusciti a non aumentare la tariffa a carico dei contribuenti mantenendo la promessa elettorale. Ciò, nonostante gli aumenti dei costi di conferimento dei rifiuti, è stato reso possibile per gli effetti di maggiori accertamenti suppletivi per evasioni ed elusioni, che hanno determinato una riduzione generale media della tariffa pari a circa il 2,5%. Inoltre, per le utenze non domestiche, in particolare per quelle attività produttive che hanno sofferto per le chiusure causate dalla pandemia da Covid-19, in applicazione del decreto sostegni bis, sono state ripartite sulla tariffa le dovute riduzioni. Per quest’anno – aggiunge il Sindaco – abbiamo previsto il versamento del tributo in sei rate mensili, anziché quattro bimestrali, con decorrenza dal 31 luglio e fino al 31 dicembre, per venire incontro alle esigenze dei cittadini senza ulteriori aggravi. Abbiamo anche adeguato il regolamento Tari alla vigente normativa, prevedendo ulteriori riduzioni e agevolazioni sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche. Il regolamento – conclude il sindaco Diplomatico -, in particolare, tiene conto della salvaguardia degli aspetti sociali e di quelli legati alle attività produttive che smaltiscono in proprio i rifiuti”.

Il Civico consesso, infine, ha approvato i verbali delle sedute precedenti, ha ratificato una delibera di Giunta comunale relativa ad una variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2021-2023, e approvato undici pratiche di debiti fuori bilancio.