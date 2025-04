Boscoreale – Arrestati 2 pusher: avevano anche pistole a salve senza tappo rosso

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per porto abusivo di armi e munizionamento e detenzione di droga a fini di spaccio un uomo ed una donna. Durante una perquisizione in via Montessori, i due sono stati trovati in possesso di due pistole a salve senza tappo rosso. Nella loro abitazione, poco lontana, 1 chilo di marijuana e 35 grammi di cocaina suddivisa in dosi. In casa rinvenuti anche due proiettili.

La donna è stata sottoposta ai domiciliari mentre l’uomo attenderà giudizio in carcere.