Boscoreale – Armi e stupefacenti, nei guai 47enne

A Boscoreale, un 47enne, noto alle ff.oo. per plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti, è stato arrestato a seguito di un ordine di esecuzione di pena, dovendo scontare 1 anno di reclusione per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.