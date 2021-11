Boscoreale – Approvato il progetto per la realizzazione di un parco giochi presso l’ex stazione Ferrovie dello Stato

La giunta comunale, al fine di poter richiedere un finanziamento alla Città Metropolitana di Napoli, ha approvato il progetto redatto dal settore lavori pubblici, per la realizzazione di un parco giochi presso l’ex stazione Ferrovie dello Stato, in un’area di circa 9.000 mq di proprietà dell’Ente. Il costo previsto è di 35.000 euro.

“Il nostro obiettivo – spiega il vicesindaco Francesco Faraone – è quello di sviluppare e favorire una migliore fruibilità e accessibilità dell’intera area della ex stazione ferroviaria, dove peraltro è in corso di realizzazione la pista ciclabile Torre Annunziata San Giuseppe Vesuviano lungo la vecchia tratta ferrata”.

“Abbiamo colto l’opportunità dataci dalla Città Metropolitana di Napoli per concorrere alla concessione del finanziamento per allestire un parco giochi a servizio della città in un’area facilmente accessibile a tutti – commenta Luca Giordano, assessore ai lavori pubblici -. Il parco giochi contribuirà anche al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo dei nostri bambini e ragazzi”.