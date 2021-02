Boscoreale – Apertura Plesso Scolastico di Via Cangemi: il punto con il Vice Sindaco Francesco Faraone

In merito all’apertura agli studenti del nuovo Plesso di Via Cangemi, abbiamo sentito il Vice Sindaco di Boscoreale con delega all’edilizia scolastica Francesco Faraone, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione:

“Alla Dirigente Mascolo abbiamo consegnato nel mese di Gennaio la scuola con 18 aule e la segreteria. Come è noto, a carico dell’ente comunale restavano tutte le attività inerenti la pratica ISPELS, relative alla caldaia. Su questo punto posso dire che entro questo fine settima il tutto sarà completato.”

Possiamo, quindi, affermare che alla ripresa delle lezioni, al momento prevista per il 15 febbraio, gli alunni della Cangemi non saranno costretti ai doppi turni presso il Plesso Salome?

“Di sicuro per quella data il Comune consegnerà alla Dottoressa Mascolo una scuola in grado di essere operativa. Sarà cura poi della Dirigente Scolastica mettere in atto tutte le altre attività per accogliere gli studenti, come le pulizie, il montaggio delle lavagne LIM ed il trasferimento della segreteria.”