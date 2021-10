Boscoreale- Aperte le iscrizioni per il servizio “centro ludico educativo” per bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per l’accesso al servizio “Centro Ludico Educativo” rivolto a massimo 60 bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni, residenti nel territorio del Comune di Boscoreale, compresi i figli dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

La domanda di iscrizione, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, dovrà essere presentata entro le ore 17:00 di martedì 19 ottobre presso l’ufficio protocollo ubicato al piano terra della sede municipale. Le attività si svolgeranno dal 25 ottobre al 26 dicembre 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30, presso il Centro Pastorale del Santuario Parrocchia Maria SS Liberatrice dai Flagelli.

Le attività sono totalmente gratuite e riguarderanno soprattutto un servizio di supporto ai compiti ed attività laboratoriali. L’obiettivo è quello di dare un supporto alle famiglie con le attività scolastiche e creare il giusto momento di svago per i bambini in un ambito sereno, conviviale e protetto. “Abbiamo lavorato intensamente per dare un sostegno alle famiglie e ai loro bambini con attività scolastiche e ludico-educative e ci siamo riusciti – commenta Bernardina Di Capua, assessore alle politiche sociali -. Ci sarà per la prima volta questa interessante iniziativa a Boscoreale e siamo convinti che le famiglie l’apprezzeranno moltissimo. Auspico un’ampia diffusione per una attiva e numerosa partecipazione. Questa – conclude l’assessore Di Capua – è solo una delle tante iniziative che l’amministrazione Diplomatico sta realizzando”.