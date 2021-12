Boscoreale – Allerta meteo, domani scuole chiuse

Il sindaco F.F. Francesco Faraone, con apposita ordinanza, per allerta meteo di livello arancione su tutta l’area vesuviana, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non, nonché del civico cimitero e dei parchi urbani per domani, giovedì 2 dicembre.

Il provvedimento è stato assunto in via cautelativa in seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania.