Boscoreale – 6 nuovi casi di Covid-19, somministrate 20.777 dosi di vaccino

Come si rileva dall’allegato report, dal 7 al 18 luglio in città si sono registrati 6 casi di positività al Covid-19, su un totale di 287 tamponi effettuati, con una percentuale del 2,09% dell’indice tamponi effettuati/positivi riscontrati.

Gli attuali positivi che sono 10 (vi è stato un aumento di 2 unità rispetto al precedente report), mentre è rimasto invariato il numero dei decessi, attestatosi a 50.

Nel periodo dal 5 all’11 luglio l’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, dato che viene preso a riferimento per determinare la collocazione della regione nelle varie fasce di rischio pandemico, nella nostra città si è attestata all’11,03 %, mentre il dato regionale è del 20,03%. Nel periodo dal 12 al 18 luglio, invece, la percentuale nella nostra città è pari al 14,70% mentre il dato regionale è del 24,04 %.

Fino al 15 luglio a cittadini boschesi sono state somministrate 20777 dosi di vaccino, con un indice del 47%.