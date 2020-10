Boscoreale – 33 cittadini positivi al Coronavirus

Come comunicato dall’Asl, è salito a trentatré il numero di cittadini boschesi positivi al Covid-19. Altri cittadini sono in attesa dell’esito del tampone. Il sindaco Antonio Diplomatico rinnova l’invito ai cittadini di rispettare rigorosamente tutte le ormai note misure igienico-sanitarie per contenere il diffondersi del virus.