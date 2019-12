Boscoreale – 132 Kg di botti illegali, arrestati un 50enne e un 32enne

Capodanno sicuro. Carabinieri arrestano 2 persone e sequestrano 132 chili di botti illegali

Ancora arresti e sequestri di botti nelle ultime ore del 2019. I carabinieri della sezione operativa di torre annunziata hanno appena arrestato a Boscoreale 2 persone per detenzione e fabbricazione di ordigni esplosivi.

Il primo Massimo Balzano, 50enne del posto già noto alle ffoo, nascondeva in un box auto 43 chili di botti illegali.

Il 32enne Giuseppe Gambardella, invece, ne deteneva ben 89 chili.

I fuochi – pericolosamente stipati in un deposito – sono stati sequestrati e poi campionati dai carabinieri del nucleo artificieri di Napoli.

I due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.