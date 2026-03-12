Boom di presenze allo stand di Torre del Greco alla Borsa Mediterranea del Turismo

È partita subito bene la partecipazione della città di Torre del Greco alla 29esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, la rassegna in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino a sabato 14 marzo.

Tanti i visitatori che hanno puntato la loro attenzione sullo stand allestito dopo l’adesione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, stand che non ha mancato di mettere in vetrina le tante peculiarità attrattive della quarta città della Campania. Numerosi coloro i quali si sono soffermati ad ammirare il video trasmesso dal monitor allestito negli spazi dell’ente, video che riproduce le diverse attrattive turistiche sia in termini di paesaggio, sia sotto l’aspetto ludico-culturale, sia per ciò che concerne l’offerta eno-gastronomica (quest’ultima ulteriormente esaltata dall’assaggio dei dolci offerti per l’occasione dalla pasticceria Mennella).

Ad inaugurare lo stand, per l’amministrazione comunale, c’erano il vicesindaco Michele Polese e la presidente della commissione consiliare al turismo Valentina Ascione. Con loro i rappresentanti della Pro Loco, che hanno anche portato in mostra una fedele riproduzione in miniatura di una vecchia corallina, di quelle usate in passato per andare a pescare il corallo, poi lavorato dagli artigiani torresi che hanno reso la città famosa in tutto il mondo.

Ad esaltare le potenzialità in termini turistici di Torre del Greco, la guida turistica Genny Ercolanesi, che ha spiegato ai presenti le principali attrattive locali, portando allo stand anche esperti dell’incoming regionale e nazionale. Di grande impatto anche le creazioni di Shanti, che per l’occasione si è ricavata uno spazio dove ha potuto mostrato le prerogative del proprio lavoro artigianale, grazie ad esperienze formative condotte in varie parti d’Italia e anche all’estero.

Non potevano mancare fiori e piante ornamentali, che per tutti e tre i giorni della Bmt saranno proposti da “Fiori della Campania”. Particolarmente apprezzata, infine, l’esibizione canora di Margy Ballivo, che tra brani della storia partenopea e riproposizioni legate alla città (come ‘A corallina) ha dato un tocco di colore alla mattinata, che ha goduto anche della visita dei rappresentanti istituzionali di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, presenti insieme a Torre del Greco in qualità di comitato promotore della costituenda Dmo “Miglio d’oro-Costa del Vesuvio”.