Bonus Integrativo Idrico 2025 – I dettagli per le richieste

BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2025

AL VIA LE RICHIESTE DI ACCESSO ALLA NUOVA AGEVOLAZIONE

Avviata anche una diffusa campagna di comunicazione per informare tempestivamente la cittadinanza

Ercolano, 10 novembre 2025. Nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell’acqua per i nuclei familiari in condizione di disagio economico-sociale. A partire da oggi, lunedì 10 novembre 2025 e fino al 9 gennaio 2026, è possibile presentare la domanda per accedere al Bonus Idrico Integrativo 2025. Si tratta della nuova misura di sostegno al reddito disposta dal Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano per i cittadini residenti nei 75 comuni gestiti da Gori.

La richiesta si presenta online, compilando il modulo presente sul sito www.goriacqua.com. A tal fine è importante avere a disposizione i seguenti documenti: attestazione ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro, copia dell’ultima fattura ricevuta, documento d’identità dell’intestatario del contratto di fornitura e una foto del contatore. Il bonus sarà erogato come sconto diretto in bolletta, a partire da un minimo di 50 euro per ogni componente del nucleo familiare, fino ad a un massimo complessivo di 200 euro. Per assistenza e informazioni è possibile rivolgersi presso gli Sportelli Amico, gli sportelli al pubblico o contattando il Numero Verde Commerciale 800 900 161 (da rete fissa) e 081 02 06 622 (da mobile). Al fine di consentire la massima risonanza a questa importate azione messa in campo, Gori, in collaborazione con l’Ente Idrico Campano, ha sviluppato una vasta campagna informativa basata sulla prossimità e sulla presenza sul territorio. Oltre alla pubblicazione delle informazioni sui siti web goriacqua.com ed enteidricocampano.it, e sui rispettivi canali social, il messaggio sarà diffuso attraverso la distribuzione di un vademecum presso tutti i comuni interessati e negli sportelli al pubblico di Gori, l’affissione di manifesti nei punti strategici del territorio e la divulgazione di uno spot televisivo che sarà trasmesso dalle principali emittenti locali.

Un modo semplice per informare tutti in maniera capillare, accompagnando i cittadini passo dopo passo nella richiesta del bonus.

Con il Bonus Idrico Integrativo 2025, Ente Idrico Campano e Gori rinnovano l’impegno a favore delle famiglie del territorio, rendendo il servizio idrico sempre più vicino, inclusivo e solidale. Una misura che punta a trasformare la gestione dell’acqua in un modello di equità, sostenibilità e attenzione sociale.