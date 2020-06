Bonus Disabili Regione Campania – Pubblicata la graduatoria relativa a Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase

Pubblicata la graduatoria relativa ai Comuni dell’Ambito Sociale N30 (Torre Annunziata – capofila, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase) per le persone affette da disabilità già in carico presso i rispettivi Enti.

Si ricorda che la misura è rivolta a persone con disabilità, anche non grave, che non beneficiano del sostegno del Fondo Nazionale Autosufficienza (FNA).

È stata stabilita una priorità per i bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare.