Bonus ai lavoratori dello spettacolo, Daniele (Pd): “Dopo mesi di richieste giusta risposta della Regione”

Nell’ambito del Piano socio economico, la Regione ha deciso l’erogazione di un bonus di mille euro destinato ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e ai lavoratori del comparto audiovisivo. È stato approvato l’Avviso pubblico con le modalità di richiesta e di concessione del bonus con un finanziamento di 2,2 milioni di euro che sarà pubblicato sul prossimo Burc. “Questo intervento economico rappresenta la giusta risposta alle richieste che da mesi il mondo dei lavoratori dello spettacolo, supportati dalle organizzazioni sindacali, stanno rivolgendo alla Regione Campania”. A dichiararlo il consigliere regionale, ricandidato alle prossime elezioni, Gianluca Daniele, che prosegue: “Il mio impegno sarà quello di lavorare affinché si possa ulteriormente ampliare la platea dei beneficiari, continuando a garantire ad una categoria per la quale al momento non si vedono spiragli per una reale ripresa del segmento occupazionale, di poter almeno beneficiare di un contributo economico”.