MILINKOVIC SAVIC 5,5: forse poteva coprire meglio il suo palo in occasione del gol di Dallinga. Può poco sul raddoppio felsineo. Sorpreso
DI LORENZO 5: trova pochi spazi in fase di spinta, in grande difficoltà sulle scorribande di Cambiaghi. Il primo gol nasce dal suo lato. Irriconoscibile
RRAHMANI 5: bruciato in anticipo da Dallinga sul vantaggio rossoblu, in difficoltà come l’intero reparto arretrato. Sovrastato
BUONGIORNO 5: si perde Lucumi in occasione del secondo gol, commette diverse sbavature e fatica ad uscire palla al piede. Distratto (dal 76′ JUAN JESUS s.v.)
GUTIÉRREZ 5,5: mostra buona personalità nelle giocate anche se poi si perde un po’ nella metà campo avversaria. Discontinuo (dal 76′ OLIVERA s.v.)
ANGUISSA 5: fatica ad accompagnare la manovra, soffre l’intensità degli avversari. Un po’ meglio nella ripresa ma da lui ci si aspettano prestazioni di un certo livello. Statico
LOBOTKA 5,5: prova ad alimentare il possesso palla ma non riesce a tenere alto il baricentro della squadra. Pochi spunti degni di nota. Bloccato
MCTOMINAY 5: si vede davvero poco negli ultimi sedici metri, quasi mai nel vivo del gioco. Forse la sua peggiore prestazione da quando è a Napoli. Anonimo (dall’85’ LUCCA s.v.)
POLITANO 5: si sbatte e prova a dare la scossa ma sfonda raramente. Non riesce ad incidere. Fumoso (dal 67′ NERES 5: non influisce più di tanto, si becca anche un giallo. Abulico)
HOJLUND 5: pochi palloni giocabili, soffre la marcatura asfissiante di Lucumi. Sbatte costantemente sul muro felsineo. Imbavagliato
ELMAS 5,5: suo l’unico tiro in porta della partita degli azzurri, parte bene ma poi si spegne col passare dei minuti. Illusorio (dal 67′ LANG 5: nessun guizzo importante, sembra nervoso e viene inghiottito dal grigiore della prova azzurra. Evanescente)
YouTube
RSS