Bologna-Napoli: 2-0. Azzurri sconfitti al Dall’Ara

Il Napoli esce sconfitto da Bologna. Gli emiliani segnano ad inizio ripresa con Dallinga e chiudono il match poco dopo l’ora di gioco con un colpo di testa di Lucumi. Finisce 2-0 al Dall’Ara.

Antonio Conte commenta così la gara:

“Mi dispiace per la sconfitta ma anche per la sensazione che ho avuto vedendo poca energia positiva. Loro avevano più forza ed entusiasmo rispetto a noi. Questa è la quinta partita stagionale che perdiamo ed è una situazione che ci deve condurre a delle riflessioni”.

“E’ giusto essere preoccupati in questo momento, dobbiamo comprendere che non è mai un caso quando non si centrano i risultati sperati. Chiaramente la responsabilità è principalmente mia, probabilmente non sono riuscito a trasferire la giusta energia, o forse qualcuno ha recepito meno”

“Adesso dobbiamo analizzare tutti insieme questo momento e cercare di ritrovare la forza e la determinazione che ci hanno caratterizzato in passato”

Il capitano Di Lorenzo analizza la prestazione:

“Siamo dispiaciuti, stiamo trovando difficoltà, ci è mancato lo spirito giusto, la forza e l’intensità. Non abbiamo avuto la brillantezza necessaria”

“Adesso dobbiamo cercare in questa sosta di ritrovare la solidità che ci ha contraddistinto. Lavoreremo col mister per risalire subito e ritrovare la strada migliore”

BOLOGNA: Skorupski (8′ Pessina) Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (81′ Moro), Orsolini (81′ Casale), Odgaard (61′ Bernardeschi), Rowe (46′ Cambiaghi), Dallinga. All. Italiano.

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (77′ Juan Jesus), Gutierrez (77′ Olivera) Anguissa, Lobotka, McTominay (82′ Lucca), Politano (68′ Neres), Elmas (68′ Noa Lang), Hojlund. All. Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova

Marcatori: 50′ Dallinga, 66′ Lucumi

Note: ammoniti Hojlund, Orsolini

