Bologna – Napoli 0-2, Spalletti: “Vittoria netta e pulita, lotteremo per traguardi importanti e per i nostri tifosi”

“Abbiamo il dovere di lottare per traguardi importanti e per i nostri tifosi“. Luciano Spalletti commenta il successo azzurro a Bologna.

“Noi sappiamo giocare a calcio in questa maniera, in modo pulito e organizzando calcio. Non sappiamo difenderci ad oltranza e vogliamo sempre imporre la nostra mentalità”.

“Stasera ci siamo riusciti bene. Il successo è meritato, abbiamo pulito palloni sporchi e siamo stati bravi per l’intera gara”.

“Purtroppo abbiamo perso dei punti non facilmente recuperabili, va anche detto che siamo stati penalizzati da assenze, ma questo non significa che non siamo capaci di poter essere protagonisti”.

“Noi dobbiamo giocare per una città intera, per fare felici i nostri tifosi. I risultati e i numeri individuali servono a poco se non si condivide la felicità”.

“Dal punto di vista professionale questo gruppo è encomiabile. Adesso siamo tornati con gran parte dei calciatori e vogliamo proseguire su questa strada. Abbiamo l’ambizione per entrare nei primi 4 posti”.