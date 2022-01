Bologna – Napoli 0-2, le pagelle: Lozano mattatore, Fabian e Zielinski incantano

MERET 6: qualche buon intervento nel primo tempo, nel complesso non viene sollecitato molto. Si limita all’ordinaria amministrazione. Rilassato

DI LORENZO 6,5: gioca ininterrottamente senza mai rifiatare ma il livello delle sue prestazioni non cala. Attento in ripiegamento, sempre pronto a sovrapporsi e ad arrivare sul fondo per accompagnare la manovra d’attacco. Arrembante

RRAHMANI 6,5: ha poco lavoro al cospetto di un Bologna che punge poco ma conferisce sicurezza e tranquillità alla difesa. Ottimo senso della posizione. Colonna

JUAN JESUS 6,5: si conferma in ottima forma. Sfrutta la velocità per giocare di anticipo, bravo a tenere la linea con i suoi movimenti. Arrivato dopo tanta inattività si sta dimostrando un difensore di grande affidabilità. Rinato

MARIO RUI 6,5: poco lavoro in fase difensiva, ne approfitta per sganciarsi e mettere palloni in mezzo. Si propone anche sui calci piazzati. Stantuffo

LOBOTKA 6,5: perde un solo pallone nell’arco di un’altra ottima gara. Fa girare palla con maestria, ha preso in mano le redini della mediana con personalità. E’ un altro giocatore rispetto allo scorso anno. Direttore d’orchestra

FABIAN RUIZ 7: al rientro dal primo minuto la sua qualità in campo si sente. Manda in rete Lozano in occasione del 2-0, disegna una parabola fantastica che si stampa sul palo. Crea geometrie perfette, quando lui gira è tutta un’altra storia. Sontuoso (dall’86’ PETAGNA s.v.)

ELMAS 6,5: sempre nel vivo del gioco, suo l’assist per il primo gol di Lozano. Non manca qualche errore nella scelta finale ma la sua vivacità e duttilità si sposa bene con il gioco degli azzurri. Argento vivo (dall’86’ GHOULAM s.v.)

ZIELINSKI 7: si aggrega alla squadra all’ultimo dopo il periodo di isolamento e gioca una grande gara. Tra le linee crea grossi problemi alla retroguardia felsinea, avvia l’azione dello 0-1. Gli avversari fanno fatica a contenerlo. Esuberante (dall’80’ DEMME s.v.)

LOZANO 8: il gol gli mancava da troppo tempo e ne trova addirittura due. Sigla il vantaggio con un inserimento da attaccante vero, raddoppia mandando al tappeto portiere e difensore con una finta. Quando punta l’uomo spesso è incontenibile. Mattatore (dal 72′ POLITANO s.v.)

MERTENS 6: si vede poco sotto porta ma fa tanto movimento e dialoga bene con i compagni. Il suo velo favorisce il primo gol di Lozano, sempre lucido nelle scelte. Prezioso (dal 72′ OSIMHEN 6: torna dopo il brutto infortunio e nonostante la maschera lotta anche sulle palle aeree con il solito vigore. Sfiora il gol, entra con grande voglia e prepotenza fisica. Leone)