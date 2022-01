Bologna – Napoli: 0-2. Doppio Lozano: Spalletti ritrova il suo Napoli e riprende la rincorsa alla vetta

Il Napoli batte il Bologna per 2-0 grazie ad una doppietta di Lozano che, con un gol per tempo, stende la squadra felsinea guidata da Mihajlović. Partita dominata dagli uomini di Spalletti, che oggi ha recuperato pedine fondamentali come Zielinski, Fabian Ruiz (palo clamoroso per lo spagnolo) ed Oshimen; il nigeriano va anche vicino alla rete nei 20 minuti che è stato in campo. Vittoria importante per il morale e la classifica: gli azzurri recuperano in un colpo solo 2 punti ad Inter e Atalanta e 3 al Milan, sconfitto in casa a San Siro dallo Spezia.

Tabellino

Bologna- Napoli: 0-2 (pt 0-1)

BOLOGNA: Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate, De Silvestri, Viola, Svanberg, Hickey (71′ Pyyhtiae), Soriano (67′ Vignato), Arnautovic (52′ Falcinelli), Sansone (52′ Skov Olsen)

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz (86′ Ghoulam), Elmas (86′ Petagna), Zielinski (80′ Demme), Lozano (71′ Politano), Mertens (71′ Osimhen) All. Spalletti