Bologna – Napoli 0-1, le pagelle: Osimhen decisivo, Ospina blinda il risultato. Lozano sgusciante

OSPINA 6,5: seriamente impegnato solo nel finale da Orsolini e Palacio ma si fa trovare pronto. Impeccabile nelle uscite e bravo nel leggere in anticipo le offensive felsinee. Felino

HYSAJ 6,5: gara molto attenta, preciso e puntuale nelle chiusure. Accompagna l’azione quando si creano i presupposti per potersi sganciare. Efficace

MANOLAS 6: nel complesso poco sollecitato, gioca più di posizione limitando il gioco d’anticipo. Rischia pochissimo. Prudente

KOULIBALY 6,5: lascia le briciole a Palacio, gioca a tutto campo facendosi vedere anche in avanti. Va anche in gol ma il Var annulla. Fa valere il suo strapotere fisico. Piovra

DI LORENZO 6,5: molto meglio rispetto alle precedenti uscite, le cose migliori stavolta le fa in fase difensiva. Importante il salvataggio sul tiro a botta sicura di Palacio. Ermetico

FABIAN RUIZ 6: è nel vivo del gioco anche se il Bologna concede pochi spazi per imbucate e verticalizzazioni. Si presenta spesso in posizione di sparo nella ripresa ma viene arginato bene. Respinto

BAKAYOKO 6,5: non parte benissimo, con qualche pallone perso di troppo. Col passare dei minuti la sua prestazione sale di tono. Lavora bene tanti palloni di fisico contribuendo a trasformare l’azione da difensiva in offensiva. Tentacolare

LOZANO 6,5: con le sue sterzate ed accelerate supera sistematicamente il diretto marcatore. Assist al bacio per il gol di Osimhen, tanti guizzi per dare imprevedibilità alla manovra. Sgusciante (dal 76′ POLITANO s.v.)

MERTENS 6: difficile dialogare in maniera pulita con i compagni in mezzo alle fitte trame della difesa felsinea. Vicino al gol con un paio di tiri a giro, molto più coinvolto rispetto alle ultime gare. Mobile (dal 76′ ZIELINSKI s.v.)

INSIGNE 6: gioca lontano dalla porta provando ad aprire il gioco e a trovare la profondità con le sue sventagliate. Gara non semplice per i pochi spazi lasciati dal Bologna, si sacrifica anche in ripiegamento. Generoso. (dall’83’ ELMAS s.v.)

OSIMHEN 6,5: sigla il gol vittoria con un colpo di testa da due passi dimostrando che ci sa fare anche sotto porta. Prova ad allargare la retroguardia di casa svariando su tutto il fronte d’attacco, fa sempre i movimenti giusti. Decisivo (dall’83’ PETAGNA s.v.)