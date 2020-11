Bologna-Napoli: 0-1. Decisivi Osimhen e Ospina: vittoria preziosa per gli azzurri che agganciano la Roma al terzo posto

Il Napoli batte il Bologna per 1-0, grazie ad una rete di Victor Osimhen, che al 22° del primo tempo, capitalizza una splendida giocata di Hirving Lozano. Azzurri padroni del campo per gran parte della partita, ma poco concreti sottoporta, specie nel primo tempo, quando sia Insigne che Mertens, hanno più volte sui piedi le palle per mettere il sigillo alla gara, graziando Skorupski. Nella ripresa gli azzurri cominciano bene e trovano al 49° con Koulibaly anche la rete del 2-0, annullata poi per un impercettibile fallo di mano di Osimhen, che però nell’azione era stato atterrato in area: rigore non visto e gol annullato. Altro episodio dubbio al 66° ancora Koulibaly protagonista: il centrale azzurro viene atterrato in piena area, ma anche stavolta niente rigore. Nel finale esce bene il Bologna, che all’86° va vicino al pareggio con Orsolini e Soriano, fermati da Ospina e Hysaj. Vittoria meritata per gli uomini di Gattuso, che rilancia gli azzurri al secondo posto, con 14 punti a pari punti con la Roma. Dopo la sosta scontro al vertice al San Paolo contro il Milan capolista.

Tabellino

Bologna- Napoli: 0-1 (pt 0-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil (25′ st Vignato); Schouten, Dominguez (17′ st Svanberg); Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio. A disposizione: Arnofoli, Baldursson, Calabresi, Da Costa, Khailoti, Michael, Pagliuca, Paz, Rabbi, Ruffo Luci. Allenatore: Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano (31′ st Politano), Mertens (31′ st Zielinski), Insigne (38′ st Elmas); Osimhen (38′ st Petagna). A disposizione: Contini, Demme, Lobotka, Maksimovic, Meret, Rrahmani. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 23′ pt Osimhen (N)

NOTE: Ammoniti Dominguez, Danilo, Schouten (B); (N). Recupero: 5′ st.

Foto Pagina FB sscnapoli