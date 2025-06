Bologna – Duplice omicidio, catturato in Spagna il coinquilino ricercato

L’autore di un duplice omicidio avvenuto all’interno di un’abitazione in piazza dell’Unità a Bologna, sul quale incombeva un mandato di arresto europeo, è stato catturato in Spagna al termine delle indagini dei poliziotti della Squadra mobile bolognese.

Sul luogo del delitto, gli investigatori entrati, grazie all’aiuto dei Vigili del fuoco, hanno trovato i corpi senza vita delle vittime. Il primo in cucina sgozzato e l’altro nel disimpegno dell’appartamento con una ferita penetrante all’addome. Tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno scoperto che il terzo coinquilino che viveva in quella casa insieme alle persone uccise, era uscito dal portone di ingresso con due valigie e uno zaino in spalla per raggiungere la piazzola dei taxi.

I poliziotti intuendo così le intenzioni di fuga dell’uomo, mediante il monitoraggio dei voli in partenza dall’aeroporto cittadino, hanno scoperto che, la mattina stessa, il ricercato aveva comprato due biglietti, il primo con arrivo nella capitale spagnola e il secondo diretto a Barcellona.

Allertato l’esperto per la sicurezza del Servizio centrale operativo distaccato a Madrid e il Servizio di cooperazione internazionale di Polizia, poche ore più tardi, a bordo del secondo volo, lo riescono a fermare.

Sono ancora in corso le indagini per capire i moventi del duplice omicidio. L’appartamento invece è sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti tecnici per comprendere la dinamica precisa dei fatti.