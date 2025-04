Blackout totale in Spagna, caos anche in Portogallo. Stop treni ed aerei

Un massiccio blackout ha lasciato al buio la Spagna. E’stato parziale invece in Portogallo e di ‘alcuni minuti’ nel sud della Francia. Ancora non chiare le cause, ma ‘non è escluso l’attacco hacker’. Ospedali avanti con i generatori. Fermate le partite al Master di Madrid. Il governo spagnolo ha appena convocato d’urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale. I suoi membri, tra cui il primo ministro, il capo di Stato Maggiore della Difesa e il direttore del Centro Nazionale di Intelligence (CNI), si riuniranno per analizzare la possibile origine del grave guasto della rete elettrica verificatosi in Spagna.

L’accesso al terminal dell’aeroporto di Lisbona è stato condizionato per limitare il più possibile l’ingresso ai passeggeri con voli”, ha dichiarato all’agenzia Lusa una fonte ufficiale dell’operatore aeroportuale ANA. Tuttavia, i decolli restano al momento sospesi. Chiuse anche le stazioni della metropolitana di Lisbona, dopo che molti passeggeri erano rimasti intrappolati nelle carrozze dei treni. Una fonte dell’azienda ha dichiarato che la situazione è ora risolta e i passeggeri sono stati riportati in superficie.