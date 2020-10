Bisceglie – Turris: 0-1. 3 su 3! Gli uomini di Fabiano sanno solo vincere!

La Turris vince ancora, dopo i successi su Virtus Francavilla e Viterbese, arriva anche la prima vittoria esterna in quel di Bisceglie per gli uomini di Mister Fabiano.

PRIMO TEMPO

Al 15′ dagli sviluppi di un corner dalla destra, colpo di testa di Loreto, palla sulla traversa.

Al 20′ Signorelli lancia Persano che calcia in diagonale, palla che sfiora il palo.

Al 29′ Brutta notizia per i corallini, fuori Persano per infortunio, dentro Pandolfi.

Al 33′ Cross di Da Dalt, Giannone calcia a botta sicura sul secondo palo, grande risposta del portiere della squadra di casa.

40′ Vantaggio Turris. Franco la mette al centro per Pandolfi che va in “estirada”, miracolo di Spurio, e Giannone con un colpo di testa ribadisce in rete.

SECONDO TEMPO

Al 58′ Sugli sviluppi di una punizione, colpo di testa di Rainone, palla alta.

Al 64′ Sandomenico entra in area, appoggia a rimorchio a Franco che da pochi passi calcia alto.

All’ 84′ Occasione Bisceglie. Rocco si gira in area di rigore, calcia, ma palla deviata da Rainone.

Al 90′ Ancora Rocco che ci prova dai 20 metri, palla altissima.

Altra grande prova di forza della Turris, che dopo 3 partite si trova a punteggio pieno, con il derby contro l’Avellino ancora da recuperare.

Francesco Giglio