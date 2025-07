Bergamo – Uomo muore risucchiato dal motore di un aereo: sarebbe suicidio

Dammatico incidente stamani all’aeroporto di Orio al Serio, dove un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in fase di rullaggio. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un suicidio. L’uomo, che non era né un passeggero né un dipendente aeroportuale, avrebbe raggiunto la pista eludendo i controlli di sicurezza e dirigendosi di corsa verso il velivolo già in movimento. In corso le indagini delle autorità. Il traffico aereo, interrotto temporaneamente per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, è ripreso attorno a mezzogiorno.