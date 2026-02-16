Bergamo – Aggredisce una bambina e tenta di rapirla, arrestato

Un uomo, entrato in un supermercato di Bergamo, ha tentato di rapire una bambina strappandola con violenza dalle mani della madre, ma, è stato bloccato dalle presone presenti e poi arrestato dai poliziotti delle Volanti intervenuti subito dopo.

I fatti si sono svolti in maniera concitata, nell’istante in cui la famiglia usciva dal locale commerciale, infatti, ha incrociato l’uomo che con una mossa repentina ha afferrato la bimba per le gambe cercando di sottrarla alla mamma.

La resistenza opposta dalla donna ha impedito il peggio fino a quando il papà, gli addetti alla vigilanza e le persone presenti non hanno bloccato l’aggressore fino all’arrivo dei poliziotti.

Gli agenti intervenuti hanno arrestato l’uomo e le successive indagini con raccolta delle testimonianze e analisi delle immagini di videosorveglianza hanno permesso all’Autorità giudiziaria di contestargli l’accusa di tentato sequestro di persona aggravato, perché commesso ai danni di un minore, e lesioni personali aggravate.

Alla bambina, infatti, trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici, è stata riscontrata una frattura del femore provocata dalla violenza esercitata nel tentativo di rapimento.