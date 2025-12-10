MILINKOVIC SAVIC 5: buona parata in avvio, rischia tantissimo con un erroraccio in disimpegno. Non ha grosse colpe sul primo gol, poco reattivo sul tacco di Barreiro. Sciagurato
BUONGIORNO 5,5: fatica a far valere i centimetri, non riesce a guidare la difesa con la solita autorevolezza. Opaco (dal 59′ JUAN JESUS 6: entra a partita già compromessa, non sfigura. Presente)
BEUKEMA 6: non ha colpe individuali sul gol, Conte lo toglie per rendere il Napoli più offensivo. Sacrificato (dal 45′ SPINAZZOLA 5,5: non riesce ad incidere, non trova quasi mai il guizzo per arrivare sul fondo. Bloccato)
RRAHMANI 5,5: sorpreso da Barreiro in occasione del secondo gol, soffre la pressione dei portoghesi. Affannato
OLIVERA 5: poco incisivo in fase di spinta, qualche sbavatura di troppo. Si scontra con McTominay sprecando un buon pallone di Neres. Esce all’intervallo. Offuscato (dal 45′ POLITANO 5,5: inizia bene con qualche buon affondo ma nel complesso risulta sterile come tutto l’attacco azzurro. Asfittico)
ELMAS 5,5: perde molti duelli, non riesce a garantire la solita dinamicità in mediana. Corre tanto a vuoto. Leggero (dall’81’ VERGARA s.v.)
MCTOMINAY 5: protagonista in negativo nell’azione del gol di Rios, si ostacola con Olivera sprecando una buona chance nel primo tempo. Ci prova di testa ma sbaglia tanto. Irriconoscibile
DI LORENZO 5,5: vicino al gol di testa nella prima frazione, nel complesso si vede poco. Arretra quando gli azzurri cambiano modulo. Frenato
NERES 5,5: qualche buono spunto ma siamo molto lontani rispetto alle grandi prestazioni delle ultime gare. Pochi guizzi degni di nota. Incriccato
HOJLUND 5: pochissimi palloni giocabili per lui, fatica molto a dialogare con i compagni. Spesso avulso dalla manovra. Scomparso
LANG 5,5: ha un’ottima occasione ma era in fuorigioco. La catena con Olivera non funziona molto, perde vivacità col passare dei minuti. Fumoso (dal 74′ LUCCA s.v.)
