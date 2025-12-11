Benfica – Napoli: 2-0. Azzurri sconfitti al Da Luz

Il Napoli esce sconfitto dalla trasferta con il Benfica per 2-0 nella sesta giornata di Champions League. Le reti dei lusitani sono state segnate da Rios e Barreiro.

Questo il commento di Antonio Conte:

“È una sconfitta che complica la situazione certamente. Domenica abbiamo avuto un dispendio elevato sia fisico che mentale. Sapevo che alla lunga qualcosina avremmo pagato”.

“Il Benfica è stato più aggressivo, pronti via abbiamo sbagliato la pressione. Sapevamo delle difficoltà della partita e del campo e quando si accumulano le partite ogni tre giorni è inevitabile che qualcosa devi pagare. Ora c’è da recuperare e da venerdì prepareremo la sfida contro l’Udinese.

“Non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi perché hanno dato comunque tutto”

BENFICA: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes (90′ Freitas), Barreiro (90′ Neto), Sudakov (76′ Silva) Ivanovic (76′ Pavlidis) All. Mourinho

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema (46′ Politano), Rrahmani, Buongiorno (59′ Juan Jesus) Di Lorenzo, Elmas (81′ Vergara), McTominay, Olivera (46′ Spinazzola), Neres, Lang (74′ Lucca) Hojlund. All. Conte.

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 20′ Rios, 49′ Barreiro

Note: ammonito Lang, Dedic, Vergara

Fonte sscnapoli.it