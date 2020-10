Benevento – Napoli: 1-2. Le pagelle: Insigne super, Petagna e Politano decisivi

Meret: 6,5. Incolpevole sul gol, decisivo al 98’ sulla punizione velenosa di Sau. Decisivo

Di Lorenzo: 6. Primo tempo in ombra, con qualche passaggio sbagliato di troppo. Meglio la ripresa. Prestazione sufficiente.

Koulibaly: 6. Tradito da un rimpallo sul cross di Lapadula, che ha poi generato il gol del vantaggio di Roberto Insigne; per il resto partita impeccabile.

Manolas: 6,5. Meritava miglior sorte il suo colpo di testa sul finale del primo tempo. Nessuna colpa sul gol. Partita ordinata.

Mario Rui: 6,5. Bene sia in fase difensiva che di impostazione, dove asseconda spesso le iniziative di Insigne.

Bakayoko: 6. Ha garantito la fisicità giusta al centrocampo azzurro; non è ancora al top della forma, ma la prestazione odierna è comunque sufficiente.

Fabian Ruiz: 6. Con Bakayoko è suo agio in mediana. Assente in fase conclusiva, dove, specie nel primo tempo, avrebbe potuto osare qualcosa in più.

Lozano: 6. Tra i migliori nel primo tempo, manca di cattiveria in fase conclusiva. Gli viene negato un rigore netto.

Mertens: 5. Da rivedere nel ruolo di sottopunta. Sfiora la rete di testa e poco altro. Partita insufficiente.

Osimhen: 6. Le trame fitte della difesa beneventana gli tolgono gli spazi necessari di cui ha bisogno per esprimersi al meglio. Presenza comunque forte in area di rigore: sul gol di Petagna se ne porta 3.

Insigne: 7,5. Due miracoli di Montipó, una rete annullata per un fuorigioco millimetrico ed un eurogol di sinistro. Migliore in campo.

Subentrati:

Politano: 7. Cambia la partita: serve l’assist decisivo per Petagna e scheggia l’incrocio dei pali nel finale, sfiorando un gol che avrebbe meritato. Una freccia importante nell’arco di Gattuso.

Petagna: 7. Decisivo: segna un gol intelligentissimo, liberandosi in area in maniera furba. Bene nel ruolo di sottopunta.

Demme, Lobotka e Ghoulam: s.v.