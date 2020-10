Benevento – Napoli 1-2: gli azzurri sbancano il Vigorito, Insigne e Petagna decidono il derby

Il Napoli si aggiudica il derby con il Benevento imponendosi per 2-1 al Vigorito. La gara si mette male dopo il vantaggio sannita firmato Roberto Insigne ma gli azzurri reagiscono alla grande e dominano la gara ribaltando il risultato nella ripresa con un gran gol di Lorenzo Insigne e la rete decisiva di Petagna. Gli uomini di Gattuso dimenticano l’Az e vincono la quarta gara in altrettante partite.

Primo tempo

Gara molto equilibrata sin dai primi minuti, con il Benevento che se la gioca a viso aperto difendendosi in maniera ordinata. Al 13′ ci prova Caprari su punizione, palla alta. Al 17′ Osimhen trova il gol alla prima palla giocabile ma il guardalinee annulla giustamente per offside del nigeriano. Al 22′ proteste azzurre per una spinta di Foulon su Lozano lanciato a rete, l’arbitro lascia correre. Gli azzurri fanno la gara ma è il Benevento a trovare il vantaggio con Roberto Insigne al 30′, che servito da Lapadula in piena area trafigge Meret da due passi trovando il primo gol in A proprio contro il fratello Lorenzo e la squadra che lo ha cresciuto. Gli uomini di Gattuso provano a scuotersi. Al 38′ la prima vera occasione per gli azzurri sui piedi di Fabian Ruiz, che in piena area da ottima posizione calcia a lato. Al 40′ gran tiro a giro a giro di Insigne, miracolo di Montipo’ che devia in angolo con un gran colpo di reni. Sul finire del primo tempo gli azzurri premono e colpiscono un palo con un cross di Lozano deviato sul legno da un difensore sannita. Poi la clamorosa traversa di Manolas di testa sugli sviluppi di un corner.

Secondo tempo

Il Napoli parte subito forte e sulla falsariga del finale di primo tempo chiude il Benevento nella propria area collezionando angoli. Al 47′ annullato un gol ad Insigne che rientrava da posizione di fuorigioco. Al 52′ ci prova Osimhen di testa, palla alta. L’assedio azzurro continua e porta i suoi frutti al 60′, con uno splendido tiro a giro di Insigne che si insacca sotto la traversa trovando così il meritato pareggio. Ormai c’è una sola squadra in campo e al 67′ arriva il sorpasso azzurro sull’asse dei neo entrati Politano e Petagna. L’esterno arriva sul fondo e scarica sull’accorrente attaccante che tutto solo batte Montipo’. La squadra di Gattuso legittima la superiorità e continua a macinare gioco, sanniti sempre in balia degli azzurri e incapaci di reagire. All’83’ Benevento pericoloso con Maggio, il suo colpo di testa viene ribattuto da Mario Rui. Nel finale i padroni di casa attaccano ma è ancora il Napoli ad andare vicino al gol con Politano, il suo tiro scheggia l’incrocio dei pali. Dopo un po’ di sofferenza finale gli azzurri portano a casa altri tre punti.

Il tabellino

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (88′ Lobotka), Bakayoko (74′ Demme), Lozano (58′ Politano), Mertens (58′ Petagna), Insigne (88′ Ghoulam), Osimhen. A disp.Ospina, Contini, Rrahmani, Malcuit, Maksimovic, Hysaj. All.Gennaro Gattuso

Benevento: Montipò, Letizia, Glik, Caldirola, Foulon (64′ Maggio), Ionita, Schiattarella, Dabo (64′ Improta), Roberto Insigne (77′ Di Serio), Caprari (53′ Tuia), Lapadula (64′ Sau). All. Filippo Inzaghi

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 30′ Roberto Insigne, 60′ L. Insigne, 67′ A. Petagna

Note: ammoniti Caprari, Foulon, Glik