Benevento – Napoli 1-2, Gattuso: “Bravi a rimontare, abbiamo alzato il ritmo nella ripresa”

“Siamo stati bravi a rimontare, prestazione buona“. Gennaro Gattuso commenta il successo azzurro nel derby di Benevento.

“La partita non è stata semplice e si è messa in salita dopo il loro gol. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e siamo riusciti a comandare il gioco segnando due gol”.

“Ho messo dentro Petagna perchè conosco i progressi che sta facendo fisicamente e so quanto stia lavorando. Ci serviva una forza in più in area e tra l’altro ha grande capacità di legare il gioco”.

“Oggi non abbiamo trovato profondità perchè non ce n’era. Il Benevento era chiuso e ordinato e dovevamo allargare maggiormente il gioco, come poi abbiamo fatto soprattutto nella ripresa”

“Nel primo tempo eravamo ben messi ma il possesso era sterile. Avevamo necessità di velocizzare il palleggio ma anche avere più incisività. Poi col passare dei minuti siamo cresciuti e siamo stati bravi a mettere la partita dalla nostra parte”