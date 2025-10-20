Fonte quirinale.it

Belgio – Mattarella incontra il Re Filippo e la Regina Mathilde

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Visita di Stato nel Regno del Belgio insieme alla figlia Laura, è stato accolto con gli onori militari nella Place des Palais da Sua Maestà il Re dei Belgi Filippo e Sua Maestà la Regina Mathilde.

L’incontro con le Loro Maestà è proseguito all’interno del Palazzo Reale per la presentazione delle Delegazioni ufficiali, la firma del Libro d’Onore, e il consueto scambio di doni e di onorificenze.

In seguito, il Presidente Mattarella si è recato al Monumento della Tomba del Milite Ignoto per la cerimonia di deposizione di una corona.