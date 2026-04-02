Bcp – Sottoscritta una partnership strategica con Pitagora

Torre del Greco (NA), 2 aprile 2026 – Banca di Credito Popolare (BCP) ha sottoscritto una partnership strategica con Pitagora, società presente dal 1995 nel settore del credito al consumo e specializzata nell’offerta di soluzioni di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

L’accordo si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento dell’offerta di BCP nel comparto del credito retail e riguarda i segmenti della cessione del quinto dello stipendio e della pensione (CQS e CQP), delegazione di pagamento e anticipazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS).

La partnership strategica di durata quinquennale consentirà a BCP di collocare, attraverso la propria rete distributiva, i prodotti e le soluzioni di finanziamento di Pitagora a beneficio della propria clientela, con l’obiettivo di offrire soluzioni finanziarie specialistiche sempre più accessibili, trasparenti e personalizzate.

Grazie a un’esperienza consolidata, Pitagora ha sviluppato nel tempo sistemi dedicati e processi di erogazione efficienti, in grado di coniugare semplicità e attenzione alle esigenze della clientela.

Per Pitagora, l’operazione è una conferma del proprioruolo di partner strategico delle banche del territorio e della capacità di adattarsi alle richieste del mercato.

Mario Crosta, Direttore Generale di BCP, ha commentato: “La partnership con Pitagora si inserisce nel percorso di rafforzamento del posizionamento commerciale di BCP, mantenendo e potenziando al contempo un modello di relazione fondato sulla prossimità e sul presidio diretto della clientela. La crescita dell’offerta della BCP si avvale dei maggiori player nazionali del comparto per permettere alla propria clientela di usufruire dei migliori servizi e prodotti sul mercato pur non rinunciando alla dimensione locale”.

Massimo Sanson, Amministratore Delegato di Pitagora, ha commentato: “La partnership con Banca di Credito Popolare rappresenta un passaggio strategico nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel mercato della cessione del quinto. Desidero esprimere il mio ringraziamento alla Banca per la fiducia riposta in Pitagora. La collaborazione con un istituto fortemente radicato sul territorio, insieme alla nostra esperienza distintiva, ci consentirà di ampliare in modo significativo la capacità distributiva. Grazie al nostro modello operativo altamente specializzato, oggi vantiamo una posizione particolarmente solida nei rapporti con il sistema bancario, che ci consente di sviluppare collaborazioni di lungo periodo e di valore”.

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Banca di Credito Popolare (BCP)

Fondata nel 1888 a Torre del Greco, Banca di Credito Popolare (BCP) da oltre 135 anni punta alla crescita e alla valorizzazione socio-economica del territorio regionale dove conta oggi oltre 5.700 soci e più di 110.000 clienti.

Presidente è Mauro Ascione, Direttore Generale, dal2024, è Mario Crosta.

BCP si configura come una banca commerciale, retail ecorporate del territorio, che opera tramite una reteestesa composta da 56 filiali distribuite in 5 areeterritoriali tra Campania e Lazio e oltre 530 dipendenti.

Dal 2020 le azioni BCP sono negoziate sul MercatoMTF, Vorvel Equity Auction.

Pitagora S.p.A.

Pitagora, fondata nel 1995 e con sede a Torino, è un intermediario finanziario specializzato nell’erogazione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (“CQS”) o della pensione (“CQP”), nella delegazione di pagamento, nell’anticipo del trattamento di fine servizio e nella concessione di altri prestiti.

La Società rappresenta oggi la c.d. “fabbrica prodotto” in ambito personal finance del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Pitagora vanta una presenza capillare sul mercato italiano, con una copertura omogenea dell’intero territorio nazionale, grazie a numerose partnership con primarie istituzioni finanziarie e a una rete di oltre 300 agenti, con rapporto diretto ed esclusivo.

Grazie alle sue 85 filiali dirette, la Società garantisce la gestione dell’intero processo operativo del finanziamento senza gravare sull’operatività del partner.

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