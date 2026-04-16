BCP- Presentata la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

La Banca di Credito Popolare (BCP) rende noto che, in relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, è stata depositata un’unica lista, presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente. La lista sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 30 aprile 2026 in prima convocazione e per il giorno 5 maggio 2026 in seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione si rinnova con cadenza triennale e il nuovo Consiglio sarà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2028. Le nuove nomine avranno in particolare il compito di accompagnare la BCP in un nuovo ciclo di crescita sostenibile e nelle nuove sfide di rinnovamento, in coerenza con il percorso di sviluppo e rafforzamento avviato nell’ambito del Piano Industriale presentato nel 2024.

La lista coglie l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione del modello di governance della BCP, in linea con le principali best practice, e sostenere le prospettive di crescita dell’istituto rafforzando il modello di banca popolare.

I candidati, infatti, sono espressione del mondo accademico, delle professioni e del settore economico e finanziario del territorio e della comunità di riferimento. Tutti i profili selezionati, vantano, infatti, comprovata esperienza nel settore bancario, avendo ricoperto incarichi in altre rilevanti realtà nazionali, o in ambito accademico come professori presso primarie Università, ma anche riconosciuti successi in campo imprenditoriale e professionale.

L’Assemblea ordinaria dei soci sarà chiamata a votare la lista e gli amministratori eletti, una volta insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, provvederanno a nominare al proprio interno il Presidente e i Vicepresidenti.

Sarà inoltre il nuovo Consiglio di Amministrazione a valutare introduzione della figura dell’Amministratore Delegato. L’adozione di tale figura costituisce un auspicio, nella prospettiva di rafforzare e rendere più tempestiva ed efficace la gestione e l’attuazione degli indirizzi strategici.

Lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione:

Domenico Borriello (indipendente)

Mario Crosta

Francesco Di Ruocco

Roberto Raiola

Rosaria Cerrone (indipendente)

Maria Caputo

Domenico Longo

Ferdinando Di Carlo (indipendente)

A questi nomi si aggiunge Rosaria Giampetraglia, già nominata dall’Assemblea Speciale, in rappresentanza dei soci finanziatori, come comunicato in data 8 aprile 2026.

Tutta la documentazione relativa alla lista è disponibile sul sito istituzionale www.bcp.it, nella sezione Soci > Assemblea dei Soci.