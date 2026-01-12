BCP- Partnership strategica di lungo periodo con Nexi nel business del merchant acquiring

L’operazione riguarda circa 4.700 terminali POS e 3.400 esercenti e si inserisce nel percorso di innovazione di BCP.

Banca di Credito Popolare– ha sottoscritto una partnership strategica con Nexi, la PayTech italiana leader in Europa, nel business del merchant acquiring.

L’operazione, conclusa a fine dicembre 2025 a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, consiste nel conferimento a Nexi Payments, da parte di BCP, del ramo d’azienda di merchant acquiring, comprendente circa 4.700 terminali POS in dotazione a circa 3.400 esercenti.

L’accordo consente a BCP di collocare, attraverso la propria rete distributiva, i prodotti e le soluzioni di incasso di Nexi per gli esercenti, con l’obiettivo di incrementare ed evolvere i servizi di accettazione di pagamenti digitali, sia per i punti vendita del territorio, sia per i merchant online.

La partnership con Nexi si inserisce nel percorso di innovazione di BCP e consente alla Banca di ampliare l’offerta di prodotti e servizi nei sistemi di incasso per le imprese del territorio, mantenendo e potenziando al contempo un modello di relazione fondato sulla prossimità e sul presidio diretto della clientela locale.

Per Nexi, l’operazione è una conferma del proprio ruolo di partner strategico delle banche italiane, cui offre prodotti, servizi e soluzioni best in class a livello europeo, supportandole attivamente nel loro percorso di innovazione e digitalizzazione.

Mario Crosta, Direttore Generale di BCP, ha commentato: “Con questa operazione BCP compie una scelta strategica coerente con il proprio percorso di evoluzione industriale orientato anche all’innovazione tecnologica. La partnership con Nexi ci consente di fornire alla nostra clientela prodotti e servizi di accettazione di strumenti di pagamento che siano costantemente allineati, nei contenuti e nelle modalità di fruizione, ai più elevati standard di mercato, valorizzando al contempo il nostro presidio commerciale e la relazione di lungo periodo con gli esercenti del territorio.”

BCP è stata assistita da Chiomenti quale advisor legale dell’operazione.