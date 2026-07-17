BCP- Mario Crosta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di BCP, nominato consigliere di amministrazione ABI e ANBP

Mario Crosta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di BCP – Banca di Credito Popolare, istituto fondato 138 anni fa a Torre del Greco e oggi punto di riferimento per un’ampia comunità di oltre 5.700 soci – è stato nominato consigliere di amministrazione di ABI – Associazione Bancaria Italiana e di ANBP – Associazione Nazionale Banche Popolari.

La nomina di Crosta rappresenta un riconoscimento del percorso professionale di Mario Crosta e del ruolo di BCP nel panorama bancario italiano, oltre che della centralità delle banche popolari nel sostenere lo sviluppo economico dei territori e delle comunità di riferimento.

Marico Crosta è entrato in BCP a fine 2023 assumendo la guida della Banca con l’obiettivo di accompagnarne l’articolato processo di rilancio e riposizionamento strategico, nel rispetto del suo business tradizionale.

In questi anni, la Banca ha avviato un profondo percorso di trasformazione volto al rafforzamento patrimoniale grazie all’ingresso della nuova figura dei soci finanziatori, all’evoluzione del modello commerciale e al consolidamento del rapporto con famiglie e imprese del territorio. Questo percorso ha consentito alla BCP di registrare significativi miglioramenti nei profili di redditività e patrimonializzazione, confermando la solidità del modello di sviluppo intrapreso e la capacità di generare valore in modo sostenibile.

“Assumere queste cariche in ABI e ANBP è un onore e una grande responsabilità. Continuerò a mettere a disposizione la mia esperienza per contribuire al confronto e allo sviluppo del sistema bancario italiano, con particolare attenzione al ruolo delle banche popolari e delle banche del territorio e alla loro capacità di creare valore per territori, imprese e famiglie. Considero, inoltre, queste nomine anche un importante riconoscimento del percorso di crescita, rafforzamento e trasformazione che BCP ha compiuto negli ultimi anni e dell’impegno quotidiano delle persone che ne fanno parte”, ha dichiarato Mario Crosta, AD e DG di BCP.