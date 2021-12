BCP- Impegno per una crescita sostenibile, con Arca Fondi SGR 800 nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio

La Banca di Credito Popolare ha partecipato al nuovo intervento di rinaturalizzazione nelle aree violentemente colpite dagli incendi del 2017 nel Parco Nazionale del Vesuvio.

L’intervento nasce grazie alla collaborazione con ARCA Fondi SGR con la quale condividiamo l’attenzione al tema della sostenibilità proponendo soluzioni di investimento che si prendono cura dell’ambiente e del futuro della collettività.

Con Arca Oxygen Plus faremo rivivere le aree boschive del Parco Nazionale del Vesuvio andate distrutte con gli incendi del 2017, contribuendo a salvaguardare il nostro territorio. Questo importante intervento di piantumazione permetterà infatti il ripristino ecologico di due aree della Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio con l’obiettivo di ricostituire l’equilibrio ecosistemicoandato perduto a causa degli ultimi eventi.

“Questo è per noi un primo passo importante, in quanto ci rende attivamente partecipi nel mondo della sostenibilità” ha dichiarato Simone Bini Smaghi, VDG e Responsabile Direzione Commerciale di Arca Fondi SGR “Come soggetto finanziario che investe nel territorio crediamo nelle iniziative di impact investing, soprattutto quando restituiscono dignità a luoghi significativi per le comunità locali”.

“Come Banca di riferimento sul territorio dove operiamo da oltre 130 anni, e con la consapevolezza dell’importante ruolo sociale che siamo chiamati a svolgere, poniamo la massima attenzione al tema della sostenibilità, sia al nostro interno con l’adozione di processi volti alla gestione responsabile dell’energia e delle risorse naturali, sia all’esterno strutturando e promuovendo iniziative che sensibilizzino alla salvaguardia dell’ambiente. Tutte le iniziative rientrano in un più ampio progetto che la nostra Banca, consapevole che la tutela ambientale costituisca un aspetto basilare nella Responsabilità Sociale di ogni impresa, porta avanti con l’obiettivo di rafforzare un percorso di sviluppo sostenibile sul territorio.

Siamo orgogliosi di affiancare Arca Fondi Sgr – dichiara Felice Delle Femine, direttore generale della Banca di Credito Popolare – con la quale condividiamo la stessa attenzione ai temi della sostenibilità offrendo ai Clienti l’opportunità di contribuire in forma concreta al miglioramento ambientale, sociale e di governance. Con l’evento di piantumazione facciamo inoltre rivivere le aree boschive del Parco Nazionale del Vesuvio andate distrutte con gli incendi del 2017, restituendo al nostro territorio quanto andato perso in uno dei luoghi simbolo per la nostra comunità, il Vesuvio.”