BCP: firmato il nuovo Contratto Integrativo Aziendale

Un accordo che mette al centro le persone e offre più tempo per l’equilibrio vita-lavoro.

Premi, supporti specifici alla genitorialità e congedi dedicati ai check-up.

Torre del Greco, 24 febbraio 2026 – BCP ha siglato un’importante intesa con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (CIA), un accordo che accompagna l’evoluzione della Banca e ribadisce l’attenzione verso le persone come leva centrale per uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo.

Il CIA introduce significative innovazioni, rafforzando un modello organizzativo orientato alla crescita professionale e alla valorizzazione delle competenze, oltre che a un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro.

In tale contesto, il nuovo Contratto rappresenta un’evoluzione in termini di percorsi professionali strutturati per il personale di Rete e di Direzione. Questa impostazione pone al centro la volontà di crescita individuale e lo sviluppo di competenze interne all’azienda.

Sul piano della valorizzazione dei risultati, l’accordo prevede l’erogazione di un Premio di Risultato riferito agli esercizi 2026, 2027e 2028, rafforzando il concetto di merito e di contributo delle persone alla crescita dell’azienda.

Accanto a questo, si conferma un Premio fedeltà che riconosce il valore dell’esperienza maturata nel tempo: al raggiungimento del 25° anno di servizio, ai dipendenti sarà riconosciuto un bonus una tantum pari al 150% della retribuzione mensile (due volte e mezzo la retribuzione mensile) ed un significativo incremento della contribuzione a carico Banca alla previdenza integrativa e del Buono pasto.

Il contratto amplia e rende più incisivo il sistema di welfare aziendale, con un’attenzione particolare alle famiglie e alla salute. In questo ambito, oltre all’incremento degli importi delle borse di studio per i figli dei dipendenti, sono previste fino a 5 giornate aggiuntive di congedo per i genitori che devono assistere figli con bisogni educativi speciali, nonché l’introduzione di 8 ore di permesso per check up medici. È stata prevista una copertura sanitaria totalmente a carico banca per il dipendente e il proprio nucleo familiare fiscalmente a carico con l’opportunità di estendere tale copertura anche ai familiari non fiscalmente a carico.

Al fine d favorire soluzioni organizzative che tengano conto delle diverse esigenze professionali e personali, il CIA promuove una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, incrementando le giornate di lavoro agile da 8 a 10 mensili per il personale di Direzione e confermando, per il personale di Rete, la possibilità di attivare fino ad 8 giornate mensili di smart learning.

Infine viene istituita la Banca del Tempo, quale strumento di solidarietà volto a sostenere situazioni personali o familiari di particolare difficoltà, quali gravi patologie, percorsi di cura, disabilità o condizioni di fragilità sociale, rafforzando una cultura aziendale fondata su inclusione e responsabilità. Ogni anno la Banca del Tempo sarà alimentata da una dotazione aziendale di 1.000 ore, integrabile dalle donazioni dei dipendenti fino a un massimo di 2.000 ore complessive.

“Per BCP un sistema di moderne e fattive relazioni industriali rappresenta il modo attraverso cui prendersi cura delle persone garantendo benessere e garanzia di sviluppo professionale. Il nuovo Contratto Integrativo Aziendale è il risultato di un confronto aperto e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della Banca. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le persone in quanto elemento centrale della strategia di BCP, accompagnando il cambiamento con strumenti concreti che possano migliorare la loro qualità della vita” ha dichiarato Mario Crosta, Direttore Generale di BCP.