Bcp – Emergenza Covid-19: le misure a sostegno di famiglie e imprese possono essere richieste a mezzo mail

EMERGENZA CORONAVIRUS: LA BCP METTE A DISPOSIZIONE MISURE PER SOSTENERE LE IMPRESE E LE FAMIGLIE. STAI A CASA E CHIEDI LE MISURE DI SOSTEGNO CON UNA EMAIL.

La BCP, fortemente impegnata nella gestione dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, mette a disposizione per il territorio di riferimento, in maniera responsabile e concreta, misure atte a sostenere le Famiglie e le Imprese. Oltre alla sospensione delle rate di mutuo ed all’allungamento, la BCP sosterrà le Imprese clienti che stanno risentendo dell’attuale momento con un supporto alla liquidità aziendale per i mancati e ritardati incassi, attraverso mirate forme di intervento.

A tal riguardo, la Banca ha attivato un processo finalizzato a contenere il più possibile i momenti di contatto e di incontro tra clienti, privati e imprese, e i gestori. E’ pertanto sufficiente inoltrare un’email per chiedere da casa la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, tramite l’apposito modulo di domanda (scaricabile dall’home page del sito www.bcp.it).

Pertanto, oltre agli indirizzi di posta elettronica Filiale/Gestore sempre disponibili, la BCP ha anche attivato un ulteriore indirizzo email dedicato: sospensionimutuicovid-19@bcp.it che può essere utilizzato dai clienti richiedenti l’agevolazione. Dopo l’invio, i clienti verranno contattati dalla Banca per le successive fasi dell’istruttoria di cui alla loro richiesta, attivando un processo di scambio di informazioni e documenti via telefono e e-mail, direttamente tra il cliente e il proprio gestore.

Sempre nell’ottica di fornire una pronta assistenza ai clienti, la BCP ha altresì istituito un presidio centralizzato che risponde al numero 081/3581541, che sarà ininterrottamente attivo dalle 9 alle 17. Il numero sarà a disposizione dei clienti per dare risposte relative al pacchetto di misure per il credito adottato dalla Banca a sostegno di famiglie e imprese, in questo particolare momento di emergenza Coronavirus.

A tal proposito, in ottemperanza alle disposizioni del Governo in merito alla necessità di adottare misure cautelative e considerata la necessità di organizzare l’afflusso della clientela che deve essere contingentato, per evitare di recarsi in banca è preferibile contattare sempre telefonicamente la Filiale/gestore per ricevere indicazioni sul tipo di operazioni da svolgere, senza uscire di casa, ricordando che sono a disposizione tutti i dispositivi Bancomat/atm evoluti e le procedure online. Ricordiamo infatti che la BCP ha da tempo avviato un importante programma di digitalizzazione dei servizi alla clientela e che con il nostro servizio di BCP@HOME è possibile effettuare tutte le operazioni da remoto.

Si comunica, infine, che a far data da domani 16 marzo, tutti i nostri sportelli saranno aperti al pubblico unicamente al mattino, con chiusura alle ore 13.20. Al pomeriggio non sarà consentito l’accesso al pubblico.