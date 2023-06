BCP – Continua il sostegno alla cultura con la presenza al Campania Teatro Festival

La Banca di Credito Popolare è sempre pronta quando si tratta di sostenere la cultura nelle sue diverse forme, vista come motore di progresso sociale ed economico del territorio.

Con la consapevolezza che la cultura contribuisca in maniera incisiva alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, anche quest’anno la BCP affianca il Campania Teatro Festival, giunto alla sua XVI edizione, in programma dal 9 giugno al 9 luglio, e diretto da Ruggero Cappuccio.

Saranno 10 le Sezioni (Cinema, Internazionale, Prosa nazionale, Danza, Osservatorio, SportOpera, Musica, Letteratura, Progetti Speciali, Mostre) del programma che prevede una ricca offerta con 94 eventi e 118 repliche, 57 prime assolute e 5 nazionali in 31 giorni di programmazione, con larga prevalenza delle drammaturgie contemporanee.

E saranno tante le location che ospiteranno i palcoscenici del Campania Teatro Festival: oltre che nei teatri napoletani (Politeama, Mercadante, Trianon, Nuovo, Sala Assoli e TAN) e al Colosseo di Baiano (Av), molti degli eventi del Campania Teatro Festival 2023 avranno per la prima volta come suggestivo scenario la Villa Floridiana di Napoli.

Gli altri appuntamenti sono in programma in alcuni spazi di grande fascino e storia della regione, come il Duomo di Salerno, Villa Campolieto di Ercolano (Na), la località di Foresta a Tora e Piccilli (Ce), il Tabacchificio di Paestum (Sa), il Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Sa), il Cortile del Museo di Sarno (Sa).

“Un impegno, quello della Banca di Credito Popolare – commenta Mauro Ascione, Presidente BCP – che riconosce nella cultura uno strumento di sviluppo e sente forte la responsabilità di valorizzare e far crescere il proprio territorio, investendo nella formazione, nell’arte, nella musica e nello spettacolo, per creare valore per il nostro territorio e fare dello stesso un luogo più bello dove vivere, lavorare e crescere i nostri figli”.

Grazie alla collaborazione con il Campania Teatro Festival, la Banca di Credito Popolare ha messo a disposizione dei propri Soci biglietti omaggio per gli eventi in programma.