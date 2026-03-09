BCP e ARCA Fondi ospitano la presentazione del libro “Scienziate, storie di vita e di ricerca” di Elena Cattaneo

Un confronto su scienza e leadership femminile attraverso le storie delle protagoniste.

06 Marzo 2026 – La Banca di Credito Popolare e ARCA Fondi SGR, con il patrocinio del Comune di Napoli, ospiteranno, nello storico Gran Caffè Gambrinus di Via Chiaia, la presentazione del libro “Scienziate, storie di vita e di ricerca” della scienziata e Senatrice a vita Elena Cattaneo, il prossimo martedì 10 marzo, alle ore 18:00. L’iniziativa è in calendario a pochi giorni della festa internazionale della donna.

L’opera riunisce testimonianze e percorsi di 10 studiose attive in ambiti molto differenti – dalle discipline umanistiche alle scienze sperimentali, fino all’astrofisica – offrendo uno sguardo corale sul valore della ricerca, sull’impegno personale e sulla passione che alimenta il progresso scientifico. Genetiste, esperte di lingue indecifrate e di scimpanzè, specialiste dei quanti e di alberi malati che raccontano il loro percorso e alimentano un dibattito sui temi della parità di genere e della valorizzazione del merito, offrendo esempi concreti capaci di ispirare le nuove generazioni e di rafforzare una cultura dell’inclusione e delle pari opportunità.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di mettere in luce il ruolo determinante delle donne nello sviluppo culturale e scientifico del Paese.

L’iniziativa vedrà i saluti introduttivi del Sindaco Gaetano Manfredi e del Presidente BCP Mauro Ascione. A seguire, l’autrice dialogherà con alcune delle scienziate protagoniste del libro, tra cui Mariafelicia De Laurentis dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Alessandra Gentile dell’Università di Catania, con la moderazione del Direttore de Il Mattino Vincenzo Di Vincenzo.

Concluderanno i lavori il Direttore Generale BCP Mario Crosta e il Vicedirettore Generale di ARCA Fondi SGR Simone Bini Smaghi.

“Promuovere occasioni di confronto come questa significa contribuire alla diffusione della cultura scientifica e sostenere modelli di competenza e responsabilità. Crediamo che dare visibilità a esperienze di eccellenza sia anche un modo per stimolare una riflessione sul ruolo delle donne nella società e nel mondo della ricerca” ha dichiarato Mauro Ascione, Presidente di BCP. “L’evento si inserisce nel percorso di attenzione che la BCP dedica alla crescita del territorio, confermando la nostra volontà di affiancare all’attività bancaria un impegno concreto nella promozione del dibattito culturale e sociale.”

“Per Arca Fondi, dare voce a queste scienziate attraverso la presentazione del libro non è solo un atto simbolico, ma una scelta di visione. La ricerca scientifica è il pilastro su cui poggia la crescita di un’economia sana: investire i risparmi di un milione di clienti significa, per noi, sostenere società che generano sviluppo e occupazione. Le difficoltà che queste donne hanno incontrato nel fare ricerca in Italia rappresentano un freno che il Paese deve rimuovere. Promuovere le loro storie oggi significa impegnarsi concretamente per superare gli ostacoli che limitano il nostro potenziale e la nostra capacità di innovare” ha dichiarato Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale Arca Fondi SGR.

Sinossi libro Scienziate

“Da oltre trent’anni dedico la mia vita alla ricerca su una malattia neurodegenerativa ereditaria, la Còrea di Huntington. L’Italia è disseminata di storie di ricerca e di passione simili alla mia. Questo volume è il racconto di storie di scienza, di studiose e delle loro domande. Attraverso le voci delle protagoniste accompagnerò i lettori nell’esplorazione di ambiti di studio molto diversi, dalle lingue antiche all’astrofisica passando per la vita degli scimpanzé, con l’obiettivo di accrescere una consapevolezza collettiva sul contributo delle tante ‘scienziate’ alla crescita culturale, scientifica, sociale del paese. Credo che le storie tracciate in questo libro rappresentino una rivoluzione in corso, l’inizio di un cammino che libererà le ragazze da zavorre e pregiudizi che in passato ne hanno impedito o rallentato i percorsi di emancipazione e realizzazione delle proprie aspirazioni. Una rivoluzione in cui si moltiplicano quei modelli di riferimento che sono mancati a tante ragazze di ieri ma che mi auguro possano aiutare quelle di oggi e di domani a realizzare in pieno le loro potenzialità.”

Biografia

Elena Cattaneo è docente di Farmacologia all’Università di Milano, dove dirige il Laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative. Accademica dei Lincei, è nota per i suoi studi sulla corea di Huntington, malattia genetica neurodegenerativa. È autrice di “Ogni giorno tra scienza e politica” (Mondadori, 2016), “Armati di Scienza” (Cortina, 2021) e “Scienziate” (Cortina, 2024). Il 30 agosto 2013 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, terza donna dopo Camilla Ravera e Rita Levi-Montalcini.

Per confermare la partecipazione scrivere a relazioniesterne@bcp.it.