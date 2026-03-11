BCP al fianco delle imprese: aderisce al Protocollo ABI per la ZES Unica del Mezzogiorno

La Banca di Credito Popolare (BCP) conferma il proprio ruolo centrale nel sostegno all’economia reale annunciando l’adesione al Protocollo d’Intesa tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Struttura di Missione ZES.

L’iniziativa è volta a potenziare l’accesso al credito per le imprese che intendono realizzare investimenti produttivi nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno.

L’adesione rappresenta un pilastro strategico per la Banca, impegnata nel facilitare il dialogo tra il sistema produttivo locale e le nuove opportunità di semplificazione e agevolazione fiscale offerte dalla ZES.

Attraverso questo accordo, la BCP mira a trasformare le potenzialità normative in progetti concreti di crescita per il tessuto imprenditoriale del territorio.

In coerenza con gli impegni previsti, la BCP contribuirà al sostegno delle imprese operanti nei territori interessati attraverso strumenti finanziari dedicati e servizi di consulenza specialistica, con particolare attenzione ai settori strategici individuati dal Piano strategico della ZES.

“L’adesione a questo Protocollo non è solo un atto formale, ma una scelta strategica che riflette la nostra identità di banca del territorio,” ha dichiarato Mario Crosta, Direttore Generale della BCP. “Siamo consapevoli che la sfida della ZES Unica si vinca sulla capacità di far atterrare le risorse in tempi rapidi. Il nostro obiettivo è affiancare gli imprenditori non solo come finanziatori, ma come partner consulenziali, integrando gli incentivi pubblici con soluzioni di credito mirate. Vogliamo essere l’acceleratore che permette alle eccellenze del Mezzogiorno di trasformare le agevolazioni in nuovi impianti, innovazione tecnologica e, soprattutto, in nuovi posti di lavoro.”

L’adesione a questo Protocollo ribadisce la missione BCP di banca del territorio e si inserisce in una più ampia strategia di supporto alla competitività e allo sviluppo sostenibile, garantendo che le misure di semplificazione amministrativa siano accompagnate da un adeguato e tempestivo sostegno creditizio.