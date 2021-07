Fonte e foto napoli.it

Bayern Monaco – Napoli 0-3: Successo azzurro all’Allianz Arena. Doppietta di Osimhen e gol di Machach

Napoli: Contini, Malcuit (73′ Zanoli), Manolas (75′ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Elmas, Zielinski (71′ Gaetano), Politano (63′ Ounas, 80′ Machach), Zedadka (73′ Costa), Osimhen (80′ Tutino). All.Luciano Spalletti

Bayern Monaco primo tempo: Ulreich, Pavard, Upamecano, Nainzou, Stanisic, Sanè, Gnabry, Goretzka, Musiala, Coman (9′ Choupo-Moting), Lewandowski.

Bayern secondo tempo: Ulreich, Chris Richards, Choupo-Moting (63’ Sib), Omar Richards, Sane (63’ Vidovic), Cuisance, Sarr, Tillman, Arrey-Mbi, Rhein, Lawrence. All. Nagelsmann

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 69′ V. Osimhen, 71′ V. Osimhen, 85′ Z. Machach

Note: ammonito Chris Richards

Monaco di Baviera – La V di Victor illumina il cielo dell’Allianz Arena. Allo spuntare delle 6 di sera, Osimhen diventa padrone in casa dei campioni di Germania e infila una doppietta in 2 minuti che piega il Bayern di Monaco. Sono le prime vivide emozioni in questa estate azzurra che si presenta col successo nel primo test internazionale nell’Audi Football Summit in terra teutonica. Napoli di lotta, sacrificio e talento. Un’ora di grande corsa e attenzione agonistica in cui gli azzurri tengono testa ai tedeschi arginandone la spinta, fino a colpire con le due volate di Osimhen che mette il turbo al 69’ e al 71’ innescato in marcia alta da due assist precisi di Ounas. Un lampo e un tuono che in 2 minuti stendono il muro teutonico e lanciano il Napoli verso un successo meritato e prestigioso che viene impreziosito nel finale da uno splendido gol di Machach per il 3-0! Il Napoli si prende l’Allianz Arena in quest’ultimo giorno di luglio. Prossimo appuntamento giovedì 4 agosto in Polonia col Wisla Cracovia. L’emozione dell’ estate azzurra continua…

– PRIMO TEMPO –

5′ – incursione di Mario Rui e cross per Elmas anticipato in area

9′ – entra Chupo-Moting per Coman

12 ‘ – pregevole progressione di Osimhen che si ibera sulla fascia destra, il suo cross è ribattuto dalla difesa tedesca. Grande velocità di Victor, ancora in evidenza.

16′ – bel destro di Lewandowski dai 20 metri, palla che esce vicino al palo

20′ – buona uscita di Contini che viene caricato sulla presa. Attento il portiere azzurro

27′ – inserimento in area di Musiala che gira di destro in diagonale, gran riflesso di Contini che respinge

34′ – partita di grande attenzione per il Napoli che lotta palla su palla dinanzi alla pressione tedesca

35′ – spunto e cross di Malcuit dalla destra, Elmas va in acrobazia per girare di destro al volo, blocca il portiere

39′ – cross di Politano e inserimento di Zedadka che per poco non trova la porta con Ulreich in uscita

40′ – Napoli che va in avanti con una azione corale, Mario Rui crossa morbido per Osimhen che stacca alto. Bella manovra azzurra

42′ – destro di Gnabry, in bello spunto in area, Contini e il palo sventano il gol

45′ – progressione e destro di Zielinski, palla di poco fuori

– SECONDO TEMPO –

53′ – progressione di Tillman, bravo Malcuit ad arginarlo e costringerlo sull’out

56′ – buona prestazione difensiva deglli azzurri, ordinati e precisi nelle uscite

63′ – entra Ounas per Politano

65′ – bello spunto di Osimhen che scarica col destro dal limite, palla fuori di poco

69′ – goooooool Osimhen!

69′ – Ounas ruba palla a Richards e tocca per Osimhen: progressione e destro fulminante di Victor che infila l’angolo: 1-0!

71′ – entra Gaetano per Zielinski

71′ – goooool Osimhen!

71′ – strepitoso Osimhen che innescato ancora da Ounas enrra in area e incrocia di destro in diagonale: 2-0!

73′ – entra Zanoli per Malcuit

73′ – entra Costa per Zedadka

75′ – entra Rrahmani per Manolas

78′ – ammonito Chris Richards

80′ – entra Machach per Ounas

80′ – entra Tutino per Osimhen

83′ – grande chiusura di Koulibaly che ferma Tillman lanciato a rete

85′ – goooool Machach!

85′ – azione personale di Machach che salta un difensore e di destro infila l’angolo: 3-0, splendido!

90′ – finisce col successo azzurro per 3-0 all’Allianz Arena di Monaco