Battipaglia – Ricercato più di undici anni per traffico di droga, fermato un uomo

Nella mattinata di martedì, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto, presso la Stazione Ferroviaria di Battipaglia, di un soggetto cl.’66 originario della Costa d’Avorio.

In particolare, gli agenti della Polizia Ferroviaria, impegnati nel servizio “Stazioni Sicure”, hanno notato il soggetto in questione che, alla loro vista, ha tentato di dileguarsi e lo hanno bloccato.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il predetto era destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione per traffico di droga, secondo il quale il prevenuto dovrà espiare la pena di 11 anni di reclusione per traffico di droga.