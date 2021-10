Barra – Viola gli arresti domiciliari, nei guai 21enne

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mastellone hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato la fuga per evitare il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato in corso Sirena e hanno accertato che l’uomo, A.R, 21enne napoletano, era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sostitutiva degli arresti domiciliari, emessa martedì dalla Corte di Appello di Napoli poiché il 23 settembre aveva violato gli arresti domiciliari cui era sottoposto per reati in materia di stupefacenti; inoltre, l’uomo è stato denunciato per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.