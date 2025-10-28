Barra – Sorpreso a cedere droga, nei guai 17enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne napoletano, con precedenti specifici di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Bisignano, hanno notato il predetto che stava confabulando con un altro soggetto.

I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto e bloccato il 17enne, trovandolo in possesso di 7 involucri trasparenti contenenti circa 20 grammi di hashish e di 75 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.